Bob's Burgers Film feiert im Juli auf Disney Plus Premiere

Burger-Fans können endlich aufatmen - der mit Spannung erwartete Bob's Burgers-Film hat endlich einen offiziellen Veröffentlichungstermin in Europa erhalten. Wie erwartet, kommt der Film nicht mehr in die Kinos und wird stattdessen am 13. Juli seine Streaming-Premiere auf Disney Plus haben. Um zu feiern, schauen Sie sich die Eröffnungsmusiknummer des Films an, um Ihnen einen Vorgeschmack darauf zu geben, was für das Juli-Barbecue kommen wird.

Basierend auf der gleichnamigen Erfolgsserie dreht sich Bob's Burgers um den Alltag der exzentrischen Familie Belcher in einem Burger-Joint - ein Alltag, der plötzlich mit musikalischen Nummern, Bankproblemen, kaputten Wasserleitungen, Krimis und anderen verrückten Abenteuern gefüllt ist.

Danke Deadline