Disney hat im vergangenen Jahr fast 50% des Aktienwertes verloren

Viele von uns wurden in den letzten Jahren von Disneys Behandlung seiner langjährigen Fans und Marken enttäuscht, und mit mehreren teuren Flops dahinter und schrumpfenden Bewertungen auf seinem Streaming-Service ist es in den Portfolios der Aktionäre deutlich spürbar. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen fast fünfzig Prozent seines Marktwertes verloren, wobei eine Disney-Aktie jetzt 94 US-Dollar kostet, verglichen mit 177 US-Dollar vor knapp einem Jahr. Ein großer Unterschied, um es gelinde auszudrücken, und die Frage ist nun, wie die Aktionäre auf diesen monumentalen Wertverlust reagieren werden.

Ihr neuester Film Lightyear läuft unglaublich schlecht, und die Situation wurde nicht dadurch verbessert, dass Chris Evans die Kritiker des Films als Idioten bezeichnete. Ebenso wurde die neueste Marvel-TV-Serie Ms. Marvel mit knapp 775.000 Zuschauern in den ersten fünf Tagen mit den bisher niedrigsten Einschaltquoten auf Disney+ geehrt. Viele Fans machen seltsame Entscheidungen in Bezug auf Star Wars und Marvel für die Abwärtstrends verantwortlich, und andere, die sich beschweren, dass sich die Disney+ Shows zu politisch anfühlen, was dazu führt, dass sie dem Unternehmen den Rücken kehren.

Offensichtlich gibt es mehr Gründe als die oben genannten für den Rückgang des Aktienwerts, aber der Trend ist seit langem klar, die Frage ist nun, wie viel die Aktionäre tatsächlich bereit sind, sich abzufinden, bevor sie Veränderungen fordern.

