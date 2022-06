Vorgestern ist die nächste große Erweiterung für The Elder Scrolls Online erschienen. High Isle führt die Spieler*innen in die Heimat der Bretonen, um dort eine geheime...

The Elder Scrolls Online: High Isle führt uns ins Reich der Bretonen

am 28. Januar 2022 um 15:01 NEWS. Von Stefan Briesenick

Gestern Abend sprach Zenimax Online darüber, wie das kommende Jahr in The Elder Scrolls Online aussehen wird. Die nächste Phase wird unter dem Namen "Legacy of the...