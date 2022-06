Léa Seydoux für Dune: Part 2 als Lady Margot bestätigt

HQ

Dune war eines der wenigen Filmhighlights während der Pandemie und schien fast überall beliebt zu sein. Auch wenn es nicht der größte Erfolg war, hat es immer noch gut genug für eine Fortsetzung funktioniert, und jetzt wurde eine der Hauptfiguren gecastet.

Es ist Lady Margot, die von der französischen Schauspielerin Léa Seydoux (Inglorious Basterds, Mission: Impossible - Ghost Protocol und No Time to Die) gespielt wird. Es ist immer noch nicht bekannt, wie ausgeprägt Lady Margots Rolle in Dune: Part 2 im Vergleich zu den Büchern sein wird, da sie im ersten Film fehlte, aber da sie eine wichtige Figur ist und Seydoux derzeit eine der heißesten Schauspielerinnen in Hollywood ist, scheint es unwahrscheinlich, dass es sich um eine Nebenrolle handelt.

Danke Abwechslung.