Gran Turismo verabschiedet sich von der FIA, die nun mit Assetto Corsa Competizione zusammenarbeitet

Polyphony Digital und Kazunori Yamauchi zeigten stolz das Logo der Federation Internationale de l'Automobile auf Titeln wie dem inzwischen alten Gran Turismo 6 oder vor allem auf einem Gran Turismo™ Sport, das sich sehr auf die Konkurrenz konzentrierte, wie der Name schon sagt. Dieses Logo war jedoch nirgends auf dem jüngsten Gran Turismo 7 zu finden, das sich wieder von Simulation und eSports abgewandt zu haben scheint, was sich auf die neu angekündigte Entscheidung des Verbandes ausgewirkt haben könnte.

Laut der Pressemitteilung der Organisation werden die FIA Motorsport Games 2022 mit Assetto Corsa Competizione gespielt, dem Simracing-Spiel, das in Zukunft die prestigeträchtige Lizenz haben wird. Der Titel, der von Kunos Simulazioni auf der Rennstrecke von Vallelunga entwickelt und von 505 Games veröffentlicht wurde, hat sich in den letzten Jahren zum Go-to-Game für kompetitives Simracing entwickelt und sogar an die Stelle von Klassikern wie iRacing oder rFactor gesetzt, obwohl (oder dank der) Fokussierung auf die GT-Kategorien. Die Wettbewerbsmöglichkeiten des italienischen Sims, zusammen mit seiner bewährten Struktur oder seiner Wette auf den PC als Hauptplattform, erleichtern zweifellos die Organisation solcher Veranstaltungen.

Der diesjährige Wettbewerb umfasst 17 Motorsportkategorien, darunter ACC eSport. Die In-Game-Autos werden auf GT3 (die Hauptklasse, die auf Assetto vertreten ist) beschränkt, die gleiche Wahl für IRL GT, GT Sprint und Endurance. Die FIA unterstreicht die Möglichkeit, "digitale Versionen derselben Autos" zu verwenden, zusammen mit der Vielseitigkeit der Softwareplattform von Kunos. "Es ist einer der beliebtesten eSports-Titel der Branche", sagt FIA-Esports-Leiter Niroshan Pereira.

Für die FIA-Veranstaltung wird das italienische Studio eine neue Version des Circuit Paul Ricard zur Verfügung stellen, der französischen Rennstrecke, auf der am 29. Oktober das Simracing-Finale stattfinden wird. Es gibt noch keine Erwähnung des echten Geldpreispools, aber es ist erwähnenswert, dass es keine für frühere Iterationen der Gran Turismo World Series gab, einem Wettbewerb, der kürzlich seine Ausgabe 2022 gestartet hat, jetzt ohne FIA-Unterstützung und den Wechsel von GT Sport auf PS4 zu GT7 auf PS5.