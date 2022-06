Creative Assembly macht ein neues Sci-Fi-Abenteuer

HQ

Obwohl Creative Assembly hauptsächlich für ihre brillanten Strategiespiele bekannt ist, denken viele von uns, dass Alien: Isolation das bisher beste Spiel des Studios ist. Und jetzt bereitet sich das gleiche Team auf ein neues Sci-Fi-Abenteuer vor, wenn auch ohne Xenomorphs.

Dies wird in der neuesten Ausgabe des Edge Magazine enthüllt, in der Kreativdirektor Alistair Hope sagt, dass das Studio an einem " noch unbenannten Science-Fiction-FPS" arbeitet, von dem er behauptet, dass er "Liebe zum Detail und Authentizität antreibt". Authentizität zu was, fragen Sie sich vielleicht, und es wird nicht weniger kryptisch, wenn er hinzufügt, dass das Team sich verpflichtet, "das Quellmaterial zu verstehen".

Eines ist jedoch sicher, und das ist, dass das Spiel eine brandneue IP ist, wie Chief Product Officer Rob Bartholomew erklärte:

"Es ist unsere neue IP, und es ist eine Welt, die wir erschaffen, und natürlich ringen wir unsere Hände darüber und wir wollen das wirklich richtig machen. Wir wollen verstehen, wie Authentizität in einem blauen Ozean oder einem offenen Himmel aussieht, wenn man eine leere Seite vor sich hat."

Hoffentlich müssen wir nicht unangemessen lange warten, bis wir mehr erfahren, da dieses Spiel wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung ist, wenn man bedenkt, dass das Studio jetzt bereitwillig darüber spricht.