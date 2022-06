HQ

Ab heute ist Fall Guys: Ultimate Knockout für jeden auf PC, PlayStation, Switch und Xbox kostenlos spielbar. Aber das ist nicht das einzige, was hinzugefügt wird, da wir auch neue Minispiele bekommen. In einem brandneuen Trailer gibt uns Mediatonic einen Blick darauf, was uns erwartet, wenn wir das Spiel heute starten. Schauen Sie es sich unten an.