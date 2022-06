Xbox Series S / X-Controller scheint in Europa nicht auf Lager zu sein

HQ

Microsoft liebt Xbox-Controller und bringt sie häufig in verschiedenen Farben und anderen Variationen auf den Markt. Bei so vielen verschiedenen Optionen zur Auswahl, könnte man denken, dass es ein Kinderspiel wäre, eine neue zu bekommen. Aber das ist nicht unbedingt wahr. Zumindest im Moment nicht.

Wie in den sozialen Medien erwähnt, scheint es, als wäre der Xbox Series S / X-Controller in ganz Europa ausverkauft. Alle Optionen, einschließlich der grundlegenden Schwarz-Weiß-Standardalternativen, sind ebenfalls verschwunden. Wir haben eine kurze Umfrage unter unseren Gamereactor-Redakteuren in ganz Europa durchgeführt, und wir haben alle das gleiche Ergebnis erhalten. Nichts, nada, niente, nichts. Nicht einmal der Microsoft Store verkauft Controller.

Wir haben uns an Microsoft gewandt, um einen Kommentar dazu zu erhalten, aber normalerweise, wenn Videospielhardware ausverkauft ist, liegt es daran, dass sie aktualisiert wird. Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft an einem neuen Controller für Xbox Series S / X mit haptischem Feedback gearbeitet hat (das auf PlayStation 5 angeboten wird), und eine vernünftige Vermutung wäre, den alten Bestand an regulären Controllern zu löschen, bevor sie durch eine neue Version ersetzt werden.

Andererseits leiden wir immer noch auf verschiedene Weise unter der Pandemie und es gibt auch Russlands Krieg gegen die Ukraine, der Unruhen verursacht - und das könnte auch damit zusammenhängen.