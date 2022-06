Lego feiert sein 90-jähriges Jubiläum mit einem bei den Fans beliebten Set

HQ

Am Wochenende veranstaltete Lego die Lego Con 2022, eine Veranstaltung, bei der wir Enthüllungen und Ankündigungen für eine Reihe von bevorstehenden Sets erhielten. Als Teil dieser Show wurde uns gesagt, dass das Sanctum Sanctorum von Dr. Strange eine Lego-Form erhalten wird, ebenso wie ein paar andere Star Wars-Fahrzeuge, Mario-Charaktere, Minecraft-Szenarien, Hogwarts-Abschnitte und sogar der Ferrari Daytona SP3.

Aber inmitten all dieser Ankündigungen enthüllte Lego, dass es sein 90-jähriges Bestehen feiern wird, indem es ein charakteristisches und ikonisches Set zurückbringt: das Löwenritterschloss. Dies wird eine neue Version dieses Sets sein und über 4.500 Einzelstücke, 22 Minifiguren und eine Reihe mittelalterlicher Details enthalten. Uns wurde gesagt, dass das Set am 8. August 2022 erhältlich sein wird und ebenfalls für 399,99 US-Dollar erhältlich sein wird. Schauen Sie es sich hier an.

Und alle Ankündigungen der diesjährigen Lego Con finden Sie hier.