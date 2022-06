Final Fantasy VII: Rebirth startet nächsten Winter

HQ

Auf dem gestrigen Final Fantasy 7 25th Anniversary Event enthüllte Square Enix offiziell den zweiten Teil der Final Fantasy VII Remake-Serie. Dieser nächste Teil wird Final Fantasy VII: Rebirth heißen und nächsten Winter auf PS5 erscheinen.

Obwohl wir kein genaues Veröffentlichungsdatum haben, auf das wir uns freuen können, hat Square Enix gesagt, dass die Remake-Trilogie insgesamt drei Teile lang sein wird, also erwarten Sie, dass ein weiteres Spiel nach diesem Spiel eintrifft.

Im Rahmen dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer für das Spiel enthüllt, der Cloud mit seinem Buster-Schwert auf dem Rücken zeigt, wie er neben Sephiroth durch eine felsige Umgebung geht. Was die beiden vorhaben, bleibt unklar, aber der Trailer endet mit dem Slogan: "Was ist Fakt und was ist Fiktion?", also sieht es so aus, als könnten wir erwarten, ein wenig verwirrt zu sein.