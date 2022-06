Hier ist der Retro-inspirierte TMNT: Shredder's Revenge Launch-Trailer

HQ

Gestern war der Starttag von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, das für PC, PlayStation, Switch und Xbox (auch im Game Pass enthalten) veröffentlicht wird. Es bietet eine nostalgische Reise in eine pixeligere Ära, in der Pizza essende Schildkröten in ihren Teenagerjahren mit Ninja-Wissen das Heißeste in den Köpfen der Kinder waren.

Wie Sie wissen, haben wir das Abenteuer bereits überprüft , aber wir denken, dass Sie es auch genauer ausprobieren sollten. Und der beste Weg, dies zu tun, ist, sich den neuen Launch-Trailer anzusehen, der zeigt, was Sie wissen müssen.