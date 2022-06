Zorro The Chronicles bekommt einen ausführlichen Launch-Trailer

Heute ist der Veröffentlichungstag von Zorro The Chronicles, in dem einer der klassischsten Helden aller Zeiten zurückkehrt, um den Menschen in Los Angeles zu helfen, einem winzigen Dorf um das Jahr 1800, als die Geschichte stattfand.

Genau wie die Cartoons und TV-Serien ist Zorro The Chronicles ein Familienspiel mit mehreren Charakteren, von denen einer natürlich Zorro, aber auch seine Schwester Ines ist. Wenn Sie Lust haben, Zorro und seinen Freunden zu helfen, Monasterios Soldaten zu besiegen, oder einfach nur eine Portion Nostalgie mögen, schauen Sie sich den Launch-Trailer unten an.