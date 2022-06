Bericht: Sony entwickelt PlayStation 5 Pro-Controller

HQ

Es ist zwar nicht zu leugnen, dass der DualSense-Controller der PlayStation 5 dem Basis-Controller der Xbox Series einen bedeutenden technologischen Schritt voraus ist, aber was Microsoft gegenüber Sony hat (und seit einigen Jahren hat), ist das Pro-Controller-Design. Die Xbox-Controller der Elite-Serie sind seit einiger Zeit eine Methode für Xbox-Spieler, um ihr Spiel zu verbessern, und brachten Anpassungsoptionen, hintere Paddel und Abzugsschlösser mit, die alle ideal für die Hardcore-Spieler sind.

Jetzt scheint es, als ob Sony endlich versucht, in diesen Markt einzusteigen, da ein Bericht des normalerweise zuverlässigen Insiders Tom Henderson (über Try Hard Guides) enthüllt hat, dass ein PlayStation 5 Pro-Controller in Produktion ist. Wie der Elite-Xbox-Controller soll er über hintere Paddel, Abzugsstopps, Griffe und sogar abnehmbare Analogsticks verfügen. Eine Erwähnung von "signifikanten Software-Upgrades" wurde ebenfalls festgestellt.

Hendersons Bericht besagt, dass ihm auch ein Bild des Controllers geschickt wurde, aber dass vereinbart wurde, nicht veröffentlicht zu werden. Ebenso haben all diese früheren Erwähnungen eines PS5 Pro Controllers behauptet, in Bezug auf dieses Gerät zu sein.

Was den Zeitpunkt oder die Frage betrifft, wann oder ob dieses Produkt vorgestellt wird, wurde nur gesagt, dass "es bald sein sollte", was sich auf später in diesem Monat beziehen könnte, wo Gerüchte auf ein Update zu God of War: Ragnarok und anderer Hardware angespielt haben.