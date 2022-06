Go Away's siebter Rundown ist jetzt da

HQ

Der schwedische Entwickler 10 Chambers hat gerade den nächsten Rundown für seinen kooperativen Horror-Shooter GTFO veröffentlicht. Bekannt als Rundown 7.0 Rise, ist dies anders als jedes frühere Rundown, da es versucht, ein neues Biom hinzuzufügen, das einen Schritt weg von der typischen dunklen und trostlosen Umgebung des Spiels macht.

Dies geschieht insbesondere in Form der Gartenumgebung, zu der grüne Fauna und blühende Pflanzen gehören. Aber für diejenigen, die hoffen, dass das angenehmere Aussehen ein einfacheres Spielerlebnis bedeutet, ist diese Umgebung auch die Heimat von zwei schrecklichen neuen Gegnertypen, von denen uns gesagt wird, dass sie von "anhänglich" bis "unsterblich" reichen.

Um die Gardens-Umgebung zu erweitern, bietet Rundown 7.0 Rise auch zehn neue Expeditionen, einen überarbeiteten und aktualisierten Solo-Tutorial-Modus, ein dynamischeres Musiksystem, verbesserte Grafiken, neue Soundeffekte und ein klarer definiertes Fortschrittssystem. Und das Beste daran ist, dass Sie all diese neuen Funktionen im Rahmen eines kostenlosen Steam-Wochenendes ausprobieren können, das heute (um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ) beginnt und bis zum 20. Juni läuft.

"Es fühlt sich großartig an, ein weiteres großes Update kostenlos an unsere Go-Away-Community zu liefern und gleichzeitig alle einladen zu können, während unseres kostenlosen Wochenendes auf Steam Go Away auszuprobieren", sagte Robin Björkell, Communications Director bei 10 Chambers. "Um das Onboarding für neue Gefangene, die mutig genug sind, sich in The Complex einzuschiffen, ein wenig einfacher zu machen, Wir haben ein Solo-Tutorial-Level hinzugefügt, das Ihnen die grundlegenden Seile von Go Away beibringt. Aber spielen Sie nicht weiter solo; Es ist immer noch am besten, mit Freunden zu spielen. Arbeitet zusammen oder stirbt zusammen."

Schauen Sie sich noch heute Rundown 7.0 Rise auf dem PC an.