Sieh dir Ryan Gosling als Ken im kommenden Barbie-Film an

Vor fast zwei Monaten enthüllte Warner das erste Bild aus dem kommenden Live-Action-Barbie-Film mit Margot Robbie als Titelfigur. Während wir immer noch sehr wenig über die Idee hinter dem Konzept wissen, müssen wir jetzt ihr männliches Gegenstück Ken sehen.

Ken wird von Ryan Gosling gespielt und sagen wir einfach, er sieht in einer großartigen Form aus und nagelt den Look fest. Barbie feiert am 21. Juli 2023 Premiere. Hoffentlich bekommen wir bald den ersten Trailer, damit wir mehr darüber erfahren, was wir von der Geschichte erwarten können.