Du kannst ein Raumschiff in Starfield stehlen

Während des Xbox & Bethesda Games Showcase am vergangenen Sonntag haben wir erfahren, dass Sie in der Lage sein werden, Ihr eigenes Raumschiff in Starfield zu bauen, und dass ziemlich fortschrittliche Tools zur Verfügung stehen, um dies lohnend zu machen.

Aber was ist, wenn Sie New Atlantis besuchen und ein wirklich cooles Raumschiff sehen und es unbedingt wollen? Nun, es ist schließlich ein Bethesda-Spiel, und es gibt nur wenige Einschränkungen, so dass Sie immer versuchen könnten, es zu stehlen. Dies wurde kürzlich vom Bethesda-Veteranen Pete Hines enthüllt, als er über den Diebstahl von Schiffen sprach, wie er sagte:

"Wir wollen nicht zu viele Grenzen setzen, was der Spieler tun darf oder nicht tun darf. Wir lieben es, wenn Spieler sagen: 'Ich frage mich, was passiert, wenn...' und dann probieren sie es aus."

Dies bedeutet, dass Spieler eine ganz andere Reise durch das Abenteuer haben können, wenn jemand ein wirklich spektakuläres Schiff baut, während andere sich dafür entscheiden, das Gesetz zu brechen und zu stehlen, was sie wollen. Hines stellt sich vor, wie eine Diskussion zwischen zwei Spielern, die Dinge anders machen, klingen könnte:

"Oh ja, ich rannte einfach hinein und stahl ein Schiff und erschoss alle Besatzungsmitglieder und hob ab. Wie... Kannst du das machen? Sie können alles tun. Ich denke, das ist ein besonderer Teil eines Spiels der Bethesda Game Studios."

Wenn Sie schon einmal ein Bethesda-RPG gespielt haben, wissen Sie natürlich auch, dass dieses Verhalten Konsequenzen hat. Was genau passieren wird, wenn Sie das Raumschiff von jemandem stehlen, bleibt abzuwarten.

Starfield startet in der ersten Jahreshälfte 2023 auf PC und Xbox Series S/X.

