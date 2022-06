Sonic Frontiers dauert 20-30 Stunden

HQ

Sonic Frontiers bietet eine scheinbar ziemlich riesige offene Welt, ein Levelsystem und eine ganze Reihe anderer Dinge, die wir normalerweise nicht mit Sonic the Hedgehog in Verbindung bringen. Dass die Ambitionen höher sind als sonst, macht sich auch in der schieren Zeit bemerkbar, die es braucht, um dieses Abenteuer tatsächlich zu beenden.

IGN hat ein langes Interview mit dem Regisseur Morio Kishimoto produziert, der verrät, dass Completionisten das Spiel wahrscheinlich bis zu 60 Stunden spielen müssen, um alles zu bekommen, und dass sich ein durchschnittlicher Spieler auf ein 20-30-stündiges Abenteuer freuen kann.

Dies sollte Sonic Frontiers zum mit Abstand größten Plattform-Abenteuer für den Blue Blur machen. Was sind Ihre Erwartungen an diesen Titel?