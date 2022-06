Wir haben bereits einen Termin für den Gran Turismo-Film unter der Regie von Neill Blomkamp

HQ

Eines der Projekte, das während der Aktionärsversammlung von Sony am 26. Mai bestätigt wurde, ging über einige Projekte seiner Tochtergesellschaft PlayStation Studios hinaus, darunter die Fernsehserien Horizon Zero Dawn und God of War. Gran Turismo sah auch so aus, als würde es ein TV-Produkt werden, aber es wurde schließlich bestätigt, dass stattdessen ein Film über das Fahrspiel gedreht werden würde, in dem Neill Blomkamp auf dem Regiestuhl sitzen würde.

Jetzt haben wir dank Deadline erfahren, dass wir sogar schon einen Termin für den Kinostart der Produktion haben. Es wird der 11. August 2023 sein, ein Datum, das sehr nahe rückt, wenn man bedenkt, dass wir erst vor ein paar Wochen von dem Projekt erfahren haben. Die Handlung des Films basiert auf der wahren Geschichte eines Teenagers, der Gran Turismo spielt und es durch seine Siege schafft, sich eine Position als Fahrer im professionellen Rennteam von Nissan zu verdienen.

Dieses Projekt zielt darauf ab, den Erfolg des Uncharted-Films mit Tom Holland und Mark Wahlberg mit mehr als 400 Millionen US-Dollar an den Kinokassen fortzusetzen. Darüber hinaus sollte daran erinnert werden, dass die Serie von The Last of Us später in diesem Jahr auch auf HBO Max veröffentlicht wird.