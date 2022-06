Das Texas Chain Saw Massacre wird im Xbox Game Pass enthalten sein

HQ

Freitag der 13.: Das Spiel wurde schnell ziemlich populär, als es 2017 veröffentlicht wurde, aber aufgrund von Lizenzproblemen waren die Server gezwungen, zu schließen. Glücklicherweise hat Gun Media das Konzept nicht aufgegeben und im Dezember kündigte sie The Texas Chain Saw Massacre an.

Es ist so ziemlich in der gleichen Richtung, was einen asymmetrischen Multiplayer mit Überlebenden und einem mächtigen und beängstigenden Killer bedeutet. Während des Xbox Games Showcase: Extended gestern haben wir einen besseren Blick auf das Spiel geworfen, das auch als Game Pass-Titel bestätigt wurde, beginnend mit dem ersten Tag, wenn es nächstes Jahr für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht wird.

Schauen Sie sich The Texas Chain Saw Massacre unten an, wir müssen sagen, dass es so aussieht, als hätte Gun Media die Atmosphäre wirklich genagelt (oder sollten wir sagen ... atmosfear?) des klassischen Horror-Franchise.