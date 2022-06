Harley Quinn könnte von Lady Gaga in Joker 2 gespielt werden

HQ

Joker war eine wirklich düstere Interpretation des klassischen Bösewichts, exzellent gespielt von Joaquin Phoenix, der mehr gegen Geisteskrankheiten kämpfte als Batman. Während es ein brillanter Film und ein großer Erfolg für sich war, bekommt es tatsächlich eine Fortsetzung, und es scheint, als würde Joker Gesellschaft von einer anderen Person bekommen, die auch nicht gerade ein Aushängeschild für mentales Wohlbefinden ist.

Die Rede ist von Dr. Harleen Quinzel, die Joker etwas zu nahe kam und zu Harley Quinn wurde. Es scheint, als würde sie in Joker 2 (Joker: Folie à Deux) sein, und laut The Hollywood Reporter gibt es derzeit Gespräche mit Lady Gaga darüber, sie zu spielen. Während dies wie eine unerwartete Wahl erscheinen mag, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn Sie hören, dass der Film als Musical gedacht ist.

Lady Gaga ist natürlich hauptsächlich als Popstar bekannt, wurde aber tatsächlich zweimal für ihre Rollen in A Star is Born und zuletzt House of Gucci für den Oscar nominiert. Wir gehen davon aus, dass Regisseur Todd Phillips diese Version von Harley Quinn ganz anders machen wird, als wir es von Margot Robbies geliebter Interpretation der Figur und ihrer animierten Gegenstücke gewohnt sind.

Was denkst du über Gaga als Quinn und darüber, Joker: Folie à Deux zu einem Musical zu machen?

Danke The Hollywood Reporter