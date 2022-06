Vin Diesel: Ark ist das beste Spiel und alle echten Gamer freuen sich auf Ark II

HQ

Ark: Survival Evolved wurde ein enormer Hit, und es war nie ein Zweifel, dass wir früher oder später eine Fortsetzung bekommen würden, und während der The Game Awards 2020 wurde es schließlich bekannt gegeben. Ark II scheint ein großer Schritt nach oben zu sein, wenn es um den Produktionswert geht, aber nicht alles Geld ist in die Spieleentwicklung geflossen, sondern auch in die Einbeziehung des Schauspielers Vin Diesel.

Und wenn Sie Vin Diesel kennen, wissen Sie, dass er von Zeit zu Zeit seltsame Dinge gesagt hat, und gestern war er wieder auf seinem Instagram. Er erklärte Ark: Survival Evolved nicht nur zum "besten Spiel im Moment", sondern erklärte auch, dass alle, die sich nicht auf Ark II freuen, leider keine echten Spieler sind, indem er erklärte, dass "jeder echte Spieler sich auf Ark 2 freut".

"Das beste Spiel im Moment ist Ark Survival Evolved... Mein Sohn hat mich vor vielen Jahren in das Spiel eingeführt. Dann baten mich Wildcard und all das Genie da drüben, die IP in den Fernseh- und Filmraum zu führen ... eine Ehre, die ich nicht ansatzweise beschreiben kann. Jeder echte Gamer freut sich auf Ark 2.!!! Aber ich freue mich für euch alle, um zu sehen, wie sich das Franchise auf der großen Leinwand entfaltet. Bleiben Sie dran. Alle Liebe, immer."

Wir gehen davon aus, dass Studio Wildcard von dieser Werbe-"Hilfe" von Diesel nicht begeistert ist, und auch die Fans urteilen nicht nach den Kommentaren, aber Ark II sieht glücklicherweise trotzdem gut aus und wird in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 für PC und Xbox Series S / X veröffentlicht. Bist du ein echter Gamer nach Diesels Definition und freust dich darauf?