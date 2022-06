Forza Horizon 5: Hot Wheels erhält neue Bilder und Informationen

HQ

Auch wenn es vorher auf Steam durchgesickert war, wurde gestern während des Xbox & Bethesda Games Showcase bestätigt, dass die erste Forza Horizon 5-Erweiterung tatsächlich Hot Wheels sein würde.

Hot Wheels und Forza Horizon haben eine lange Geschichte, und jetzt haben wir sowohl mehr Informationen als auch Screenshots von Dingen, die noch kommen werden. Es stellt sich heraus, dass diese bevorstehende Erweiterung im Horizon Hot Wheels Park stattfindet, der sich " in den Wolken hoch über Mexiko" befindet. Insgesamt gibt es 200 Kilometer (125 Meilen) orangefarbene Plastikspuren, die in Schleifen, Wendungen und anderen von Achterbahnen inspirierten Kreationen angelegt sind.

Es gibt auch neue Arten von Schienen, die " Eis-, Wasserkanal- und Rumpelspuren" sind. Wir werden auch mit neuen Biomen verwöhnt, darunter der zerklüftete Giant's Canyon; der Eiskessel, in dem gefrorene Tundra in die glitzernde geschmolzene Lava tropft; Forest Falls, die Sie hoch über das Baumdach und über epische Wasserfälle führen". Es gibt auch einen Horizon Nexus, der in einem Netz hängt, das aus all diesen orangefarbenen Kunststoffspuren besteht.

Die Erweiterung enthält auch ein Hot Wheels Creation Kit, das dem EventLab-Toolset über 80 neue thematische Stücke hinzufügt. Schließlich kommen auch noch zehn neue Autos, darunter einige echte Hot Wheels. Schauen Sie sich die neuen Screenshots unten an und beginnen Sie mit dem Countdown, wenn die Hot Wheels-Erweiterung für Forza Horizon 5 am 19. Juli veröffentlicht wird.