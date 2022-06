Fallout 76 hat über 12 Millionen Spieler

HQ

Trotz eines der verpfuschtesten Starts aller Zeiten hat Bethesda es geschafft, das Vertrauen der Fans in Fallout 76 wiederherzustellen, nachdem es seit der Veröffentlichung im Jahr 2018 kontinuierlich verbessert wurde. Und sie sind immer noch nicht fertig.

Wie während des Xbox & Bethesda Games Showcase enthüllt, startet die Erweiterung The Pitt im September und gibt den radioaktiven Überlebenden neue Gebiete, die sie in den Ödlanden entdecken können. Auf Twitter fügte der offizielle Account für das Spiel in einem kurzen Teaser für die Erweiterung ein weiteres saftiges Nugget hinzu und enthüllte, dass Fallout 76 jetzt über 12 Millionen Spieler hat.

Wirklich nicht zu schäbig, wenn man bedenkt, wie enttäuscht die meisten Spieler bei der Premiere waren.