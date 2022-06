Forza Motorsport in zehn neuen atemberaubenden Screenshots

Phil Spencer bestätigte heute Abend, dass Turn 10 tatsächlich am nächsten Forza Motorsport arbeitet. Anschließend gab es einen ersten Blick auf die Game-Engine, die in...

Microsoft soll Forza Motorsport 8 angeblich schon in Kürze vorstellen

am 4. März 2020 um 11:54 NEWS. Von Jonas Mäki

Es gibt ein neues Gerücht zum nächsten Forza Motorsport. Jemand auf Reddit will angeblich in Erfahrung gebracht haben, dass Microsoft am Donnerstag an einem...