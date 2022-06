Flintlock: The Siege of Dawn erscheint 2023 für den Game Pass

HQ

Einer der interessanteren Titel auf der Microsoft-Presseveranstaltung war Flintlock: The Siege of Dawn, ein Third-Person-Abenteuer, bei dem Magie mit Musketen gemischt wurde. Das alles erinnerte sehr an Greedfall, und die Entwickler A44 haben zuletzt das Spiel Ashen auf den Markt gebracht, das 2019 veröffentlicht wurde.

Flintlock sieht im Gegensatz zu dem bereits erwähnten Ashen weitaus ehrgeiziger aus, und der Titel soll irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2023 für den Game Pass veröffentlicht werden. Das Spiel wurde auch für PC angekündigt, und Sie können sich den Trailer dazu unten ansehen.