Das neue Spiel von Team Ninja heißt Wo Long: Fallen Dynasty

Der Entwickler hinter Dead or Alive, Nioh and Ninja Gaiden arbeitet an einem neuen Spiel, das als dramatische, actiongeladene Geschichte über einen namenlosen Soldaten beschrieben wird, der in einer dunklen Fantasy-Version der Han-Dynastie ums Überleben kämpft. Xbox-Chef Phil Spencer selbst beschrieb die Zusammenarbeit mit Team Ninja als "aufregend" und wir werden Anfang 2023 genau herausfinden, wie gut es war, wenn Wo Long: Fallen Dynasty auf PC, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht wird.

Seht euch hier den Trailer an!