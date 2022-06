Sea of Thieves startet Staffel 7 mit einem Shanty

Ein halbes Jahr nachdem Sea of Thieves in 2018 veröffentlicht wurde, ist eine Novelle ("Athena's Fortune") aus der Feder von Chris Allcock veröffentlicht worden. Der...

Sea of Thieves beschäftigt die Spieler bereits mit saisonalen Fortschrittsmodellen, doch in Zukunft wird es parallel dazu auch eine fortlaufend aktualisierte Geschichte...

Rare plant 2022 noch viel mehr Live-Service für Sea of Thieves

am 28. Januar 2022 um 08:39 NEWS. Von Jonas Mäki

2021 haben Freibeuter in Sea of Thieves dank einer Partnerschaft zwischen Entwickler Rare und dem Filmunternehmen Disney Inhalte aus Pirates of the Caribbean erhalten....