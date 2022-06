Netflix und BioWare arbeiten für eine Dragon Age-Zeichentrickserie zusammen

HQ

Im Rahmen des Netflix Geeked Week: Gaming-Showcase wurde gerade bekannt gegeben, dass BioWare und der Hosting-Streaming-Dienst sich zusammenschließen werden, um später in diesem Jahr eine auf Dragon Age basierende Animationsserie auf Netflix zu bringen.

Bekannt als Dragon Age: Absolution, stammt diese Serie von Showrunner Mairghread Scott und wird von Red Dog Culture House produziert (die gleiche Firma, die The Witcher: Nightmare of the Wolf animiert hat).

In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass die Handlung für die Serie in Tevinter spielt und sich um eine Gruppe von Charakteren drehen wird, die von der Geschichte des Drachenzeitalters inspiriert sind, darunter Elfen, Magier, Ritter, Qunari, Rote Templer und Dämonen. Ansonsten heißt es, dass die Show einige "besondere Überraschungen" bieten wird und dass wir erwarten können, dass weitere Details bald bekannt gegeben werden.

Was wir jedoch sicher wissen, ist, dass die Serie im Dezember auf Netflix landen wird, und um diese Ankündigung zu markieren, wurde gerade ein Trailer während des Showcases ausgestrahlt.