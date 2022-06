Midnight Fight Express bietet brutale Schlägereien

HQ

Es gab ein paar wirklich gut gemachte Spiele, die in den letzten Jahren von einer einzigen Person entwickelt wurden, was wirklich unmöglich zu sagen ist, wenn man sie betrachtet. Midnight Fight Express scheint einer davon zu sein und wird von Jakob Dzwinel selbst entwickelt.

Hier können wir ein Verbrechersyndikat verprügeln, um zu verhindern, dass sie eine futuristische Stadt übernehmen, was ein Liebesbrief an Ein-Mann-Armeen oder die 80er Jahre zu sein scheint. Während des Summer Game Fest wurde bekannt gegeben, dass es am 23. August für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht wird. Um die Dinge noch besser zu machen, ist es auch im Xbox Game Pass enthalten.

Schaut euch unten einen brandneuen Trailer an.