Outriders Worldslayer im Koop-Trailer gezeigt

Dachten Sie, die Schrecken Henochs seien vorbei? Nun, People Can Fly sagt, dass es nicht so ist und sie zeigten die große Erweiterung Worldslayer während des gestrigen Summer Game Fest. Wir haben einen Blick auf mehrere neue Systeme, neue Beute, neue Feinde, neue Gebiete, Endgame und vieles mehr in einem brandneuen Trailer geworfen, den ihr euch unten ansehen könnt.

Es gibt auch eine Endspielübertragung heute um 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr MESZ, die ihr auf Twitch verfolgen könnt, was wir allen Fans wärmstens empfehlen. Worldslayer erscheint am 30. Juni für PC, PlayStation und Xbox.