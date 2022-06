The Last of Us: Part II hat 10+ Millionen Einheiten verkauft

HQ

Naughty Dog und Neil Druckmann hatten die Ehre, den Summer Game Fest-Stream gestern spät zu schließen, und es gab eine Menge Dinge zu zeigen, was The Last of Us betrifft. Dazu gehörten ein Frame aus der kommenden TV-Serie, ein Artwork aus dem eigenständigen Multiplayer-Spiel The Last of Us und die Ankündigung des Remakes The Last of Us: Part I.

Aber es gab auch andere Nuggets, die von Druckmann geteilt wurden, der auch enthüllte, dass The Last of Us: Part II in zwei Jahren offiziell über zehn Millionen Mal verkauft wurde. Das ist natürlich beeindruckend, aber in erster Linie wohlverdient, da wir es für ein wahres Meisterwerk halten.