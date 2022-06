Samsung-Fernseher erhalten eine Xbox-App für Spiele ohne Konsole

HQ

Als Microsoft den Xbox Game Pass auf den Markt brachte, sagten sie ausdrücklich, dass sie ihre Gaming-Bemühungen weit über das Konsolenpublikum hinaus ausweiten wollten, und sagten, dass es potenziell Milliarden von Spielern auf der Welt gibt.

Eine Möglichkeit, Spieler zu erreichen, die keine Xbox haben, ist der PC, und eine andere ist die Cloud, in die Microsoft in den letzten Jahren viel investiert hat. Heute ist es möglich, die meisten Xbox Game Pass-Titel auf Android, iOS, älteren Laptops, Xbox One und so weiter dank der Streaming-Technologie zu spielen.

Jetzt wurde ein weiterer großer Schritt unternommen, um die Anzahl der Xbox Game Pass-Benutzer zu erhöhen, da Microsoft über Xbox Wire bekannt gibt, dass sie eine Zusammenarbeit mit Samsung gestartet haben. Ab dem 30. Juni erhalten alle neuen Samsung-Fernseher eine Xbox-App. Alles, was Sie tun müssen, ist " Greifen Sie über den Samsung Gaming Hub auf die Xbox-App zu und melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Microsoft-Konto an" und beginnen Sie mit dem Spielen.

Während Fortnite kostenlos gespielt werden kann, erfordern andere Spiele ein Xbox Game Pass-Abonnement. Es wird auch empfohlen, einen normalen Xbox Series S / X-Controller im Bluetooth-Modus zu verwenden, um alle Eingabeaufforderungen richtig zu machen (obwohl die meisten Bluetooth-Controller funktionieren, einschließlich des von PlayStation 5).