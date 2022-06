Weitere Beweise Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge kommt nächste Woche

HQ

HQ

Letzte Woche wurde bekannt, dass die PlayStation-Datenbank enthüllt hat, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge am 16. Juni veröffentlicht wird. Jetzt haben wir ein weiteres Zeichen von Beweisen, das in genau die gleiche Richtung von einem Twitter-Benutzer zeigt, der entdeckt hat, dass das Spiel für eine Veröffentlichung nächste Woche im südkoreanischen Nintendo eShop aufgeführt ist.

Während eine vernünftige Vermutung ist, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gezeigt wird und später heute während des Summer Games Fest ein Veröffentlichungsdatum erhält, sagt dieser Twitter-Nutzer, er habe Gerüchte über eine Nintendo Direct am 16. Juni gehört, dem Datum, an dem das Spiel veröffentlicht zu sein scheint. Wenn er Recht hat, dann könnte ein Schattentropfen etwas sein, das Nintendo stattdessen enthüllt.

So oder so, erwarten Sie, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge in genau einer Woche veröffentlicht wird - was eine sehr gute Nachricht ist. Schauen Sie sich den Trailer oben in dieser Nachricht an, um zu sehen, warum.