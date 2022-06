IDEA, das Spiel, in dem man Konzepte an ihr Ziel bringen muss, zeigt Gameplay

HQ

IDEA ist ein ganz besonderes Spiel, in dem man, wenn man die Welt wie Google Maps sieht, eine Idee, die mit einer Glühbirne dargestellt wird, zu ihrem Ziel führen muss. Der Titel verwandelt die Welt in einen Plattformer aus der Vogelperspektive, mit dem man sie durch aufdringliche Klicks an die richtige Stelle bringen muss.

Leider, wie wir im Gameplay unten gesehen haben, kommen nicht alle Ideen zum Tragen, aber das bedeutet nicht, dass sie scheitern, sondern dass sie dort bleiben, um Ihnen oder anderen Spielern zu helfen. Sie können die Ideen anderer Spieler speichern und sehen, wie viele Spieler Ihre gespeichert haben.

Das Spiel wurde von The Longest Road Games entwickelt, einem Entwickler mit Sitz in Bilbao (Spanien), der das fast gleichnamige Spiel The Longest Road on Earth mitentwickelt hat. Die IDEA-Demo wird auf dem Steam Next Fest vorgestellt, das vom 13. bis 20. Juni stattfindet.