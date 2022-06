Microsoft hat beschlossen, Russland vollständig zu verlassen

HQ

Microsoft war eines der Videospielunternehmen, das beschloss, Russland am härtesten mit verschiedenen Sanktionen zu treffen, als der Krieg gegen seinen Nachbarn Ukraine begann, einschließlich der Entfernung aller seiner Xbox-Produkte und -Dienste aus dem Land, der Spende großer Geldsummen an die Ukraine und sogar der Unterstützung bei der Cyberabwehr gegen Russland.

Aber sie hatten dort noch einige andere Geschäfte, da sie Verpflichtungen und Verträge haben, die sie einhalten müssen. Jetzt hat auch das ein Ende, wie Thurrott berichtet. Microsoft wird immer noch ein Minimum an Operationen im Land haben, und sie werden versuchen, ihren Mitarbeitern im Land zu helfen, aber sie sind jetzt weitgehend vollständig aus Russland verschwunden und erklären ihre Entscheidung:

"Aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Aussichten und der Auswirkungen auf unser Geschäft in Russland haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Aktivitäten in Russland deutlich zu reduzieren. Wir werden weiterhin unsere bestehenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber russischen Kunden erfüllen, solange die Aussetzung neuer Verkäufe in Kraft bleibt.

Wir arbeiten eng mit den betroffenen Mitarbeitern zusammen, um sicherzustellen, dass sie in dieser schwierigen Zeit mit Respekt behandelt werden und unsere volle Unterstützung haben."

Wenn Sie keinen normalen Windows-Support mehr haben, könnte dies zu einer tickenden Bombe für PC-Benutzer im Land werden, und wir werden sehen, was dies am Ende bedeutet.