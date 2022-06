Gerücht: Erste Details zur Horizon TV-Serie durchgesickert

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, geht Sony wirklich All-In bei der Erstellung von Filmen und TV-Shows, die auf ihren größten Videospiel-Franchises basieren. Wir haben kürzlich Uncharted bekommen, mit The Last of Us und Twisted Metal als nächstes in der Reihe.

Aber es kommt auch eine Horizon TV-Show, die auf den beliebten Spielen Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West basiert. Jetzt hat der VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb in einem Livestream einige Bohnen auf die Serie verschüttet, und der Twitter-Nutzer Okami Games hat beschlossen, alles zusammenzufassen.

Es stellt sich heraus, dass die Show von Netflix produziert wird, Horizon 2047 heißt und auf dem Höhepunkt der Menschlichkeit stattfindet, kurz bevor alles zu bröckeln begann. Das bedeutet ungefähr 1000 Jahre vor Aloys Geburt, also erwarte nicht, dass sie dabei ist. Wie bei Gerüchten wie diesen üblich, nehmen Sie es mit ein paar Tassen Salz - aber wenn es sich als wahr herausstellen würde; Klingt das interessant für Sie?