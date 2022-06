John Miedema über den 99,99-Wh-Akku von Lenovo Legion Gen 7 und seine "noch bessere" Kühlung

HQ

Wir sind kürzlich nach Mailand geflogen, um einen exklusiven Einblick in Lenovos Legion Gen 7-Reihe von Gaming-Laptops zu geben, bevor sie für die Öffentlichkeit freigegeben werden (und daher, bevor wir sie sowohl für Gamereactors Quick Looks als auch für Rezensionen in die Hände bekommen).

Letzten Monat angekündigt und nächsten Monat veröffentlicht, können Sie sie in Aktion sehen und mehr über sie erfahren mit unserem exklusiven Interview mit dem EMEA-Gaming-Chef John Miedema, das im Spazio Lenovo im Video unten gedreht wurde.

"Wir verbringen viel Zeit damit, richtig und sogar besser als zuvor abzukühlen", erklärt Miedema den Hauptunterschied zum vorherigen Gen. "Was wir getan haben, war, noch mehr Löcher auf das C-Deck - den Tastaturbereich - zu bohren, um kühle Luft in das Notebook zu bekommen und die heiße Luft herauszuholen. Wir haben eingebettete, untertastende Lüftungsschlitze, um den Luftstrom noch mehr auf ein höheres Niveau zu bringen, um all diese Kühlung und all diese Gaming-Güte aus dieser Nvidia-GPU, der Intel-CPU oder der AMD-CPU und -GPU herauszuholen."

Lenovo prahlte auch damit, mit der Ankündigung von May den Akku mit der größten Kapazität in einem 16-Zoll-Laptop zu haben. Laut dem Gaming-Manager "bündeln wir 99,99-Wh-Batterien, was 00,1 unter dem Höchstwert von 100 Wattstunden liegt. Das ist diejenige, die man noch in einem Flugzeug mitbringen darf (lacht). Also wollen wir diese lange Akkulaufzeit auf Slim haben und wir werden diese gute Akkulaufzeit für die Leistung haben, so dass die Zeiten, in denen Sie mit 1 Stunde Akkulaufzeit auf einem wirklich guten Gaming-Notebook auskommen können, hinter uns liegen. Wir müssen diese anständige Akkulaufzeit noch geben, aber auch hier geht es bei der Unterscheidung zwischen Slim (stilvoll oder unter dem Radar) und Savage um Leistung. "

Die Valorant-Champions vom G2 Gozen Mädchenteam (Julia Kiran, Petra Stoker, Michaela Lintrup, Maryam Maher) waren ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend, da wir bei Lenovo "als Gaming-Branche unsere Gamer ansprechen und mit ihnen in Resonanz treten wollen. Natürlich müssen Sie das richtige Produkt haben, aber Sie müssen auch die richtige Glaubwürdigkeit haben und die Leute, die Ihre Marke sehen und sie mit eSports in Verbindung bringen. Die Partnerschaft mit G2 und Gozen ist für uns sehr wichtig, um mit der richtigen Zielgruppe in Kontakt zu treten", sagt Miedema über die Botschaft und die Community.

Spielen Sie das Video ab, um mehr über den Stealth-Gamer im Vergleich zur wilden Gamer-Philosophie, die verschiedenen Konfigurationen, die die Laptops bieten, oder das modische Spazio Lenovo selbst zu erfahren.