Evil-Dead-Videospiel metzelt erst im Februar 2022

Evil Dead: The Game wird ebenfalls verschoben. Dass der Titel nicht wie versprochen im Sommer 2021 erscheinen werde, teilte der Entwickler soeben via Twitter mit. Boss Team Games nimmt sich mehr Zeit, um das Spiel zu verbessern und deshalb peilen sie den kommenden Februar an. Das Team möchte uns in Kürze einen neuen Gameplay-Trailer vorstellen und Informationen zu den Charakteren enthüllen. Wahrscheinlich bekommen wir das alles im Rahmen der Gamescom zu Gesicht, jedenfalls wäre das unsere Vermutung.