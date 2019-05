Code Vein: Geschlossene Mehrspieler-Beta datiert

Das Anime-Soulslike Code Vein sollte eigentlich im September letzten Jahres veröffentlicht werden, doch es ist noch immer nicht erhältlich und wir haben keinen Ersatztermin. Entwickler Project Vein wollte mehr Zeit, um den hohen Erwartungen der Fans gerecht zu werden, und es folgten lange Monate des Schweigens. Mittlerweile haben wir wieder Lebenszeichen von dem Spiel bemerkt, denn Bandai Namco plant einen Netzwerktest, der die Online-Funktionen in einer gesicherten Umgebung überprüft. Diese Phase wurde Ende der Woche genauer datiert.

Project Vein hat den geschlossenen Netzwerktest für Code Vein auf Playstation 4 und Xbox One auf den Zeitraum vom 31. Mai bis zum 3. Juni gelegt. Die Teilnahme wird durch vom Entwickler beschränkt und ist möglicherweise mit einigen technischen Fehlern belastet. Wer trotzdem teilnehmen will, der kann sich hier registrieren. Eine aktive Xbox-Live-Goldmitgliedschaft ist zum Spielen auf der Xbox One erforderlich, Playstation-4-Spieler brauchen Playstation Plus.