Minecraft Earth von Mojang angekündigt

Heute vor zehn Jahren ist Minecraft offiziell auf dem PC erschienen und Entwickler Mojang hat zur Feier des Tages ein neues AR-Spiel angekündigt - Minecraft Earth. Die pixelige Optik bleibt in Teilen erhalten, denn Fans sollen ihre Klötzchenbauten in die reale Welt übertragen können. Ein kurzer Trailer zeigt uns das Potenzial dieser Idee, doch wie genau das am Ende funktionieren soll, ist noch nicht bekannt.

Xbox Game Studios hat in der Pressemitteilung erklärt, dass Spieler verschiedene Gegenstände sammeln werden (Monster, Blöcke und Schätze), die sie zusammen mit ihren Freunden und anderen Mitspielern in gewaltige Gebäude einsetzen. Diese lassen sich wiederum in der richtigen Welt platzieren und mittels AR-Technologie und einem Smartphone offenbar auch erkunden. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, dafür wird Minecraft Earth kostenlos spielbar sein und für Smartphones (iOS und Android) erscheinen.

You watching Werbung

Quelle: Mojang.