Operation Phantom Sight ist der nächste Inhalt im vierten Jahr von Rainbow Six: Siege und Ubisoft hat uns zwei Teaser-Trailer für die neuen Operatoren präsentiert. Nøkk wird mit einem unheimlichen Video eingeleitet, Warden scheint so eine Art Geheimagent zu sein. Am Sonntag findet die vollständige Enthüllung im Rahmen der Pro League in Mailand, Italien, statt.

You watching Werbung