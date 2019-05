Defiant nicht länger an Lords of the Fallen 2 beteiligt

Die Entwicklung von Lords of the Fallen 2 wurde letztes Jahr zurückgesetzt und seitdem arbeitete Defiant Studios an dem Projekt. Leider kamen diese Woche neue Berichte darüber auf, dass das Projekt erneut unter die Räder gekommen ist, denn Publisher CI Games soll sich dazu entschlossen haben, die Produktion intern fertigzustellen.

Eurogamer hat die offizielle Stellungnahme des Publishers zugespielt bekommen und schreibt, dass CI Games Defiant Studios kündigte, weil die eine wichtige Arbeitsphase der Produktion "unsachgemäß" eingereicht hätten:

"Die Qualität der Arbeit war niedriger als vom Unternehmen erwartet, trotz dreimaliger Aufforderungen zur Steigerung der Qualität dieser Arbeitsphase."

Der Gründer und Geschäftsführer von Defiant Studios, David Grijns, sagte äußerte sich ebenfalls zu Sache und stellte klar, dass sein Unternehmen dieser Darstellung "grundsätzlich nicht zustimmen" könne.

"Das Team, das an dem Projekt von CI Games arbeitete, bestand aus überaus talentierten Entwicklern, deren Arbeit wir voll und ganz unterstützen. Unser Team weiß, wie man Qualitätsspiele entwickelt, was an [...] vielen erstklassigen Projekten deutlich wird."

Laut Eurogamer werde Lords of the Fallen 2 nicht noch einmal von Grund auf neu gestartet. CI Games scheint einfach dort weiterzumachen, wo Defiant aufhören musste.