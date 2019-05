Xbox: Das sind die Neuerungen im Mai-Update

Gestern ist das Mai-Update auf der Xbox One (und für die betroffenen Apps auf dem PC) an den Start gegangen, wir haben uns angeschaut, was sich an dieser Front konkret getan hat. In unserer Freundesliste wird neuerdings angezeigt, auf welcher Plattform ein Freund gerade spielt. Das kleine Symbol kann leicht übersehen werden, ist unter dem Namen des Spielers (oder auf dem Profil des Nutzers) allerdings zu sehen.

Wer sich auf der Plattform häufig austauscht, wird Änderungen am bestehenden Nachrichtensystem feststellen. Wichtige Chats können angepinnt und in thematische Gruppen verschoben werden. Leider gehen mit dem Update alle bisherigen Gruppennachrichten verloren und müssen manuell von euch archiviert werden, falls ihr sie behalten wollt. Ansonsten hat sich die Sortierreihenfolge bei einigen Spielen geändert - Games, wie A Plague Tale: Innocence werden neuerdings beim Buchstaben "P" angezeigt, und nicht mehr bei "A". Gleiches gilt für Spiele, die mit "The" beginnen.