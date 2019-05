Quantic Dreams bringt PC-Demos zu Heavy Rain, Detroit und Beyond: Two Souls

Bereits im März überraschte uns Quantic Dream damit, dass Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human noch in diesem Jahr auf den PC kommen sollen. In einem neuen Trailer haben wir erfahren, wann die ehemals Playstation-exklusiven Titel auf dem Computer erscheinen, und dass sich neue Spieler über Demos freuen dürfen. Heavy Rain wird ab dem 24. Juni im Epic Games Store bereitstehen, Beyond: Two Souls steht ab dem 22. Juli zur Verfügung und Detroit: Become Human soll im Spätsommer/Herbst starten. Je vier Wochen vor dem offiziellen PC-Release sollen die dazugehörigen Demos auf dem digitalen Marktplatz verfügbar werden.

You watching Werbung