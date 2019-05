Steep kostenlos auf PC abstauben

Das Extremsportspiel Steep ist wahrscheinlich nicht das Game, an das Leute zuerst denken, wenn man von Ubisoft spricht. Doch seit dem Start in 2016 wurde das Spiel umfangreich unterstützt und mit neuen Herausforderungen, Bereichen und anderen Dingen erweitert. Wer bislang noch keinen Blick auf Steep geworfen hat, der sollte das dringend nachholen - Ubisoft verschenkt den Titel nämlich gerade. Auf Uplay könnt ihr euch noch bis zum 22. Mai die PC-Version von Steep gratis sichern. Alles was ihr dafür benötigt ist ein eigener Account.

