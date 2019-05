Sony und Microsoft treiben zusammen KI-Entwicklung und Streaming voran

Sony und Microsoft treten seit mittlerweile 17 Jahren mit ihren Marken Playstation und Xbox gegeneinander an, doch diese Konkurrenz ist alles andere als unüberwindbar. Wie Microsoft schreibt konnten sich beide Unternehmen auf eine Form der Zusammenarbeit einigen, die das "Kundenerlebnis auf ihren [...] Unterhaltungsplattformen verbessern" soll und Entwicklungen im KI-Bereich vorantreibt.

Beide Firmen werden Cloud-Technologien für Microsofts Azure-Vorhaben entwickeln, um Gaming- und Streaming-Dienstleistungen in dieser Hinsicht zu unterstützen. Sony darf deshalb nun auch auf das Azure-Rechenzentrum von Microsoft zurückgreifen, was sich auf bestehende Dienste, wie Playstation Now auswirken dürfte. In erster Linie will das Duo mit dieser Aktion allerdings die eigenen Entwicklungsplattformen für externe Entwicklerstudios ausbauen.

Beim Thema künstliche Intelligenz soll die Kollaboration sicherstellen, dass bestehende Bildsensoren mithilfe der Azure-KI von Microsoft neue Möglichkeiten für Unternehmenskunden bereitstellen. Microsoft und Sony wollen darüber hinaus an benutzerfreundlichen KI-Erfahrungen arbeiten.

Kenichiro Yoshida, Präsident und CEO von Sony erklärte in der Pressemitteilung: "Playstation selbst ist durch die Integration von Kreativität und Technologie entstanden. Unsere Mission ist es die Plattform nahtlos [weiterzu-]entwickeln, um weiterhin die beste und faszinierendste Unterhaltung zu bieten, [vorangetrieben durch] eine Cloud-Umgebung, die jederzeit und überall das bestmögliche Erlebnis gewährleistet. Microsoft ist seit vielen Jahren ein wichtiger Geschäftspartner für uns, obwohl die beiden Unternehmen in einigen Bereichen natürlich auch miteinander konkurrieren. Ich glaube, dass unsere gemeinsame Entwicklung zukünftiger Cloud-Lösungen wesentlich zur Weiterentwicklung interaktiver Inhalte beitragen wird."

"Sony war schon immer führend in Sachen Unterhaltung und Technologie, und die heute angekündigte Zusammenarbeit baut auf dieser Innovationsgeschichte auf", fügte Satya Nadella, CEO von Microsoft, hinzu. "Unsere Partnerschaft bringt die Leistungsfähigkeit von Azure und der Azure-KI zu Sony, um Kunden neue Spiele- und Unterhaltungserlebnisse zu ermöglichen."

Die beiden Unternehmen versprechen weitere Informationen über die Partnerschaft, sobald diese verfügbar sind. Microsofts xCloud-Streaming-Dienst befindet sich noch in der Testphase und es ist schwer, die technischen Möglichkeiten im realen Umfeld abzusehen. Die Cloud-Speicher sollen im Endeffekt dafür sorgen, dass Gamer überall und jederzeit spielen können und nicht länger an ein bestimmtes Gerät gebunden sind. Sony erzielt mit Playstation Now bereits Erfolge und macht den Dienst in weiteren Teilen Europas verfügbar. Aktuell ist es aber noch beliebter, Spiele komplett herunterzuladen, statt sie extern berechnen zu lassen.