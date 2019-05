Machine Games arbeitet daran, Crunch zu beseitigen

Um ein Unterhaltungsprodukt rechtzeitig ins Regal und in die Hände der Spieler bringen zu können, sind eine Reihe diffiziler Entscheidungen erforderlich, die nicht selten - das haben wir in den letzten Jahren gelernt - auf die Entwickler zurück fallen. Einige Studios plagen von sogenannten Crunch-Phasen mit hoher Arbeitsbelastung, doch das scheint ein beinahe notwendiges Übel zu sein, um die Fristen der eng getakteten Produktionszyklen einzuhalten. Beim schwedischen Wolfenstein-Entwickler Machine Games ist Crunch ebenfalls Thema und zwar eines, das sie am liebsten ausmerzen würden.

Letzte Woche haben sich die Manager des Studios auf Reddit den Fragen ihrer Fans gestellt und in diesem Zuge auch über die Arbeitsbedingungen ihrer Angestellten gesprochen. Produzent John Jennings erklärte, dass sich das Team aktuell im Umbruch befände und man während der Produktion neuer Games Ansätze von Crunch nicht immer vorbeugen könne.

"Crunch ist ein schwieriges Thema. Herauszufinden 'Was am Spielen Spaß macht' ist etwas, das in keinen Zeitplan passt. Die Arbeitsschutzbedingungen hier in Schweden machen jedoch sehr deutlich, was legal [und was nicht. Aber] Crunch ist auch gleichzeitig etwas, das wir von unserem Studio eliminieren [wollen]. Und das kann ich [guten Gewissens] sagen, [das ist] keine abgedroschene PR-Antwort. Über die letzten zwölf Monate haben wir eine Firmenpolitik aufgebaut und achten [strengstens] auf die Einhaltung dieser Regeln. Selbst wenn es das Leben von uns Managern manchmal schwerer macht, aus einer Geschäftsperspektive."

Haltet ihr es für möglich, dass man diese Praktiken gänzlich beseitigen kann?