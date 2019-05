Tim Willits möchte Rage 3 so schnell wie möglich machen

Bethesda ist erst diese Woche mit Rage 2 gestartet und obwohl die initialen Meinungen von Spielern und Kritiker nicht allzu heiß ausgefallen sind, ist das Studio immer noch voller Adrenalin und Tatendrang. Wenn es nach Tim Willits, Manager bei id Software, geht, kann das nächste Kapitel gar nicht früh genug kommen. Im Interview mit The Hollywood Reporter erklärte der Entwickler, dass er gerne sofort einen dritten Teil hinterherschieben würde:

"Ich hoffe es. Ja, das ist die Antwort auf diese Frage. Wir haben das Franchise schon immer geliebt, weil es so ein lustiges Setting ist. Wir können tun, was wir wollen. Wir haben sogar schon darüber gesprochen, auf riesigen Kakerlaken zu reiten. In wie vielen anderen Spielen kann man ein legitimes Gespräch über [dieses Thema] führen? Es ist ein verrücktes, lustiges, aufregendes Franchise und ich hoffe, wir können so schnell wie möglich ein drittes [Kapitel] schaffen."