Switch holt PS4 in Japan ein

Die Playstation 4 gehört zu den meistverkauften Konsolen aller Zeiten, doch ausgerechnet die Japaner waren von der Maschine weniger begeistert, als es der Rest der Welt war. Was sich dort aber verkauft haben muss, wie warme Semmeln, das ist die Nintendo Switch. Der Hybrid hat in Japan nämlich bereits jetzt offiziell mehr Geräte absetzen können, als die PS4 in ihrer bisherigen Laufbahn.

Das geht auf einen Bericht der Famitsu zurück, die aktuelle Verkaufszahlen auflistet. Mit 8,12 Millionen Einheiten liegt die Switch in Japan knapp vor den gesamten Playstation-4-Verkäufen (PS4 6,9 Mio + PS4 Pro 1,16 Mio). Die Xbox-Familie dümpelt dort übrigens bei 105.000 Einheiten rum - aber wir wissen ja auch, dass im Land der aufgehenden Sonne eigene Gesetze herrschen.

Die Playstation 4 kam im November 2013 nach Japan, die Switch startete im März 2017. Mit anstehenden Veröffentlichungen von Games, wie Super Mario Maker 2, Astral Chain, Luigi's Mansion 3 und Animal Crossing wird Nintendo sicher noch weitere Fans finden.