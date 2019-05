Schweden ermittelt nun auch offiziell gegen Loot-Kisten

Ob Loot-Boxen als Form von Glücksspiel eingestuft werden sollten oder nicht, darüber gibt es auf der ganzen Welt verschiedene Meinungen. Doch seitdem internationale Studien damit begonnen haben, sich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, steigt auch das politische Interesse an daran. Nun beschäftigt sich Schweden intensiver mit dieser diffizilen Frage.

Wie GamesIndustry schreibt, haben die schwedische Verbraucherbehörde, der lokale Verbraucherrat und insbesondere der Minister für zivile Angelegenheiten, Ardalan Shekarabi, der Handelskommission empfohlen, Beuteboxen genauer unter die Lupe zu nehmen. In Zukunft soll es klare Regeln im Umgang mit dieser Form der Monetarisierung geben, fordert Shekarabi. Interessant ist dabei, dass die schwedische Handelskommission bereits feststellen konnte, dass Loot-Kisten keine Art des Glücksspiels darstellen. Die erneute Untersuchung soll allerdings sicherstellen, dass sich wirklich alle Publisher einer genaueren politischen Untersuchung stellen müssen.

Per Strömbäck, Sprecher der Handelsgruppe Dataspelsbranschen, erklärte GamesIndustry, warum seine Interessengemeinschaft im Gegensatz zur ESA in den USA tatsächlich zufrieden mit der Initiative sei:

"Im Namen der Branche begrüßen wir diese Initiative. Wir sind uns einig, dass es sich um ein Verbraucherschutzproblem handelt (und nicht um eine Glücksspielverordnung, wie einige vorgeschlagen haben) und unterstützten die Rechte der Verbraucher. Die Industrie hat angesichts der Kritik [an Mikrotransaktionen] bereits Maßnahmen zur Einführung neuer Indikatoren in den Altersbewertungssystemen ergriffen und in Schweden sind wir dabei, einen wissenschaftlichen Beirat für verantwortungsbewusstes Spieldesign einzurichten (nicht nur für Geschäftsmodelle)."